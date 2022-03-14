سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الاثنين 14 مارس في الأسواق

في ظل ارتفاع بعض أسعار السلع في الأسواق المحلية، كثيرا ما يبحث المواطنون عن أسعار السلع ومعرفته قبل النزول إلى الأسواق، حتى لا يتعرض لأي غش من جانب البائعين، ومن المواد الغذائية التي يسعى المواطنون لمعرفتها يوميا سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الاثنين الموافق 14 مارس في الأسواق المحلية.

والبيض من السلع التي شهدت ارتفاعا في الأيام الأخيرة، وذلك بكل أنواعه «أبيض وأحمر وبلدي»، حيث تختلف سعر الكرتونة في المزرعة عن سعر كرتونة البيض لدى التجار في الأسواق، حيث أن سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين، قد تختلف عن سعرها غدا الثلاثاء بعد أن شهد عدد من السلع ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر كرتونة البيض اليوم

وشهد سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 14-3-2022، استقرارا داخل الأسواق المحلية، حيث سجلت كرتونة البيض البلدي 63 جنيها لدى التجار في الأسواق المحلية، في حين سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض 57 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وسجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق المحلية 58 جنيها، وذلك وفقا لتصريح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، لـ«الوطن»، مؤكدا أنّ سعر كرتونة البيض خلال الأيام الماضية، شهد بعض التراجع بسبب عملية العرض والطلب.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إلى أنّه من المعروف تجاريا، أنه كلما زاد الطلب على السلعة ارتفع السعر في الأسواق، وكلما قل الطلب قل السعر، لهذا فإنّ سعر طبق البيض اليوم في الأسواق يتراوح ما بين 57 -58 جنيها، وذلك مقابل سعر يتراوح ما بين 50 -52 جنيها بالمزارع المختلفة.

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنّ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء، سجل 33 جنيها في المزرعة اليوم، في حين أنه يصل للمستهلك بسعر 38 جنيها للكيلو.