أغنية «كفاية» للمطرب أدهم سليمان تقترب من نصف مليون مشاهدة

طرح المطرب أدهم سليمان خلال اليومين الماضيين أغنية «كفاية» على قناته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، إذ حصدت أكثر من 340 ألف مشاهدة حتى الآن.

وتحتل أغنية «كفاية»، المرتبة رقم 19 في قائمة الأكثر استماعًا علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من إخراج هادي محمد، ومن كلمات وألحان أدهم سليمان، وجرى طرحها في 7 مارس الجاري.

طرح أدهم سليمان لأغنية «حبة كدابين»

وطرح «سليمان» مؤخرًا أغنية «حبة كدابين» وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وحققت ما يقارب من نصف مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات هاني رجب، ومن ألحان كريم عبدالوهاب، وميكس وماستر كريم عبدالوهاب، ومن إخراج أحمد حمدي.

كما حقق سليمان نجاحًا كبيرًا وتفاعل معه الجمهور، وذلك عقب طرحه أغنية «الزينة»، من كلمات وألحانه، وحصدت نحو مليون مشاهدة عبر «يوتيوب».

من هو أدهم سليمان؟

يذكر أن أدهم سليمان من مواليد 21 سبتمبر 1986 في أسيوط، وبدأ مشواره الفني في سن الـ15 من خلال حفل غنائي بمدرسته الإعدادية في المنصورة، وقدم عددا من الحفلات بالمدرسة والجامعة.

سجل المطرب الشاب أول أغانيه في المنزل، بعد أن تخرج في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة، ويمتلك موهبتي الرسم وعزف الموسيقى بجانب الغناء، إذ صرح من قبل بأن هدفه من الغناء هو تقديم محتوى وفن ذو قيمة.

وتفاعل الجمهور مع عدد من أغاني أدهم سليمان، ومن أبرزها «صباح الخير، اسمي»، إذ أنهما يتميزا بالأسلوب الرومانسي.