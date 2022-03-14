«الزراعة»: منح حوافز لتشجيع الفلاحين على توريد القمح للدولة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته، موضحًا أن مثل هذه الأحداث وتوجيهات الرئيس تشعرنا دائمًا بأن الدولة دائما تدعم الفلاح والمزارع، مؤكدًا أن البداية ليست الآن بل كانت قبل بداية موسم زراعة القمح.

توريد إردب القمح بزيادة تقترب من 100 جنيه

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على «أون»، أن هناك قرارا بتوريد إردب القمح بزيادة تقترب من 100 جنيه قبل بداية موسم الزراعة من الأساس لدعم المزارعين وتشجعيهم على زراعه القمح كونه محصولًا استراتيجيًا، ويأتي ذلك تزامنًا مع اهتمام الدولة المصرية بتحديث المنظومة الزراعية بهدف زيادة إنتاجية الفدان ومضاعفته، إذ بلغت إنتاجية الفدان الواحد قبل عشر سنوات «10 أردب»، والآن أصبحت «20 إردب» وهو ما يؤكد مضاعفة إنتاجية الفدان وما يحققه من عائد إضافي للفلاح.

زيادة المساحة المزروعة إلى 3.6 مليون فدان

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الجهود أيضًا ممتدة لنظم الزراعة وأفضل التقاوي لتشجيع الفلاح على زراعة الأقماح لتغطية احتياجات الشعب المصري من العيش والقمح كونه لقمة العيش الأساسية للمواطنين، موضحًا أن توجيهات السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي يأتي في ضوء زيادة المساحة المنزرعة في العام الحالي إلى 3.6 مليون فدان تقريبًا، مقارنة بخمس سنوات مضت، فهناك زيادة نحو 800 ألف فدان عبر زيادات متتالية وهي نسبة كبيرة في المساحات المزروعة بمحصول القمح.

توفير الأسمدة يرتبط بفكرة توريد الأقماح

وتوقع أن يكون نتاج حصد موسم القمح الحالي نحو 10 ملايين طن، وهناك منظومة حديثة وحلقة مهمة جدًا لزيادة توريد الأقماح لصوامع ومطاحن الدولة حتى تكون فرصة لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز والاحتياجات الرئيسية، وهو ما ينصب ضمن المخزون الاستراتيجي، موضحًا أن توفير الأسمدة له ارتباط رئيسي بفكرة توريد الأقماح.

وتابع: «عشان نشجع الفلاح على زراعة مزيد من الأراضي وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى أن فكرة الحيازات الكبيرة من الأراضي التي تورد الأقماح يكون لديها قدر أكبر من الأسمدة لتسهيل عملية التوريد وتحفيزها، وأيضا تسهيل عمليات التوريد وتحويل الأموال بشكل فوري، وهي مجموعة من الحوافز المرتبطة والوثيقة تضاف لفكرة تحديد سعر التوريد وزيادته قبل بداية الموسم الزراعي».