المركزية للتنمية والمشروعات: ثبات أسعار الأسماك وزيادة الطلب على الجمبري

قال المهندس عماد وصفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إنّ وضع الثروة السمكية في مصر مطمئن جدا، مشيرًا إلى أن مصر تنتج نحو مليوني طن سمك بجميع المصادر المنتجة للأسماك.

أسعار السمك ثابتة ونستورد مصر بعض الأنواع غير الموجودة

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذى يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن أسعار السمك ثابتة، كما تستورد مصر بعض الأنواع غير الموجودة في السوق المصري مثل التونة وبعض أنواع الجمبري وغيرها من الأنواع القليلة.

هناك زيادة في الطلب على الجمبري

وتابع رئيس الادارة المركزية للتنمية والمشروعات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن هناك زيادة في الطلب بالأسواق على الجمبري لكثرة استخدامها كسندوتش أو وجبة، مشددا على أن إنتاج مصر من السمك لم يقل، حيث تم تكثيف عمليات الاستزراع السمكي لأن المصادر الطبيعية في العالم لا تشهد زيادة لكنها تثبت أو تقل».

سوق المستهلك للأسماك كبير بواقع 100 مليون شخص

وأوضح رئيس الادارة المركزية للتنمية والمشروعات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن مصر لا تصدر السمك بأرقام كبيرة لأن سوق المستهلك بمصر كبير، بواقع 100 مليون شخص، مشددا على أن مصر تسعى إلى تحسين جودة المياه والبيئة التي يعيش السمك فيها وتطوير قوانين الصيد لزيادة الصادرات، كما شهدت مصر مشروعات عملاقة ونموذجية في السنوات الأخيرة.