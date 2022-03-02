تعرف على أسعار السمك بأسواق دمياط.. البورى يتراوح بين 40 و80 جنيها

تحركت أسعار الأسماك البحرية بأسواق دمياط ملحوظًا، بسبب النوات الشتوية، وانخفاض الإيراد نتيجة توقف أغلب أسطول الصيد في عزبة البرج.

وبلغت نسبة الحركة في أسعار الأسماك البحرية بنسبة 20%، فيما تحركت أسعار الأسماك المستوردة بنسبة 50%.

أسعار الأسماك البحرية والمستوردة

وقال مجدى البداوي رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بدمياط في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار الأسماك البحرية تحركت بنسبة 20% بسبب موجة البرد الشديدة وتوقف أغلب مراكب الصيد، بسبب النوات الشتوية، كما تحركت أسعار الجمبري والسبيط والمكرونة والقاروص واللوت.

وأوضح البداوي أن سعر كيلو البورى يتراوح حاليًا بين 40 و80 جنيهًا، بسبب بدء تمليحها، استعدادا لموسم شم النسيم، حيث اتجه المواطنون لشراء الشبار الأخضر الصغير، مما تسبب في رفع سعره.

وتراوح سعر البربوني بين 80 و140 جنيها للكيلو، كما يبلغ يتراوح سعر السهيلى من 90 إلى 140 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الجمبرى من 60 إلى 400 للكيلو، وسعر الكابوريا بين 40 و180 جنيها، أما سعر الوقار 80 و130جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو القاروص 80 و120 جنيها.

ارتفاع أسعار أسماك المزارع بسبب زيادة سعر الأعلاف

أما بالنسبة لأسعار أسماك بحيرة المنزلة والمزارع السمكية، فشهدت أيضا ارتفاعًا حيث يبدأ سعر البورى من 40 إلى 80 جنيها للكيلو حسب الحجم، وذلك بسبب بدء تمليح الفسيخ استعدادًا لموسم شم النسيم وعيد الفطر.

وأوضح البداوى أن أسعار الأسماك، خاصة البوري والطوبار، ستظل مرتفعة حتى منتصف أبريل المقبل؛ لحين انتهاء شم النسيم والعيد.

وأشار أحمد البش، صاحب محل بيع الأسماك بسوق القنطرة (المجاورة لمساحات الصيد)، إلى أن الحالة الاقتصادية السيئة وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن أجبرت المواطنين على الاتجاه لشراء الأسماك.

أسعار «أكلة الغلابة»

وأضاف أن الشبار الصغير «أكلة الغلابة» زادت بسبب زيادة الإقبال عليه، مضيفا: «كنا نشترى الكيلو جملة بقيمة 20 جنيها، أما الآن فقد ارتفع سعره إلى 27 جنيها، ونضطر لبيعه من 35 إلى 45 جنيها للكيلو».

قلة المعروض من الأسماك وزيادة الإقبال

وأرجع وسام الفار، صاحب محل أسماك بسوق الشرباصى، الحركة في الأسعار إلى قلة المعروض من الأسماك وزيادة الإقبال؛ بسبب قرب موسم شم النسيم، مؤكدًا أن البورى وصل إلى 80 جنيها، والبلطى الذى كان سعره 20 جنيها وصل الى 45 جنيها.

كما أشار «الفار» إلى أن زيادة أسعار الأعلاف تسببت في ارتفاع أسعار الأسماك، مؤكدا أن 80% من الأسماك من إنتاج المزارع السمكية التي تعتمد على الأعلاف.