10 معلومات عن سوق السمك الحضاري في الإسماعيلية (صور)

بدأ تجار الأسماك وأصحاب الفروشات الانتقال، اليوم الأحد، إلى السوق الحضاري بطريق عمارة السياحي «البلاجات»، وتجهيز فروشاتهم.

وأمس السبت، أعلنت محافظة الإسماعيلية عن إزالة سوق السمك القديم في شارع الجيش بقلب المدينة، ونقله إلى السوق الحضاري.

نرصد لكم أهم المعلومات حول السوق الحضاري

- افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن المشروعات القومية في الإسماعيلية بعد حفر قناة السويس الجديدة.

- السوق مكون من طابقين على مساحة إجمالية 12 ألف و350 متر مربع.

- يضم 22 محلاً تجاريًا للبيع بسعر الجملة و16 مطعمًا، موزعة على كافة أنحاء السوق، إضافة إلى 16 شواية سمك.

- يضم 180 فرشًا موزعة في ممرات السوق على مساحات متساوية.

- يضم جراجًا كبيرًا في محيطه يسع لحوالي 100 سيارة.

- يضم منطقة إدارة ومصلى وحمامات عامة، كما جلاى تجهيز ساحة انتظار جانبية وخلفية.

- يراعى المكان الجديد للسوق الاشتراطات البيئية والصحية.

- محافظة الإسماعيلية قالت إن نقل البائعين للسوق الحضاري يأتي ضمن توجيهات الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

- وجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة باستحداث خطوط سير جديدة للوصول لسوق السمك الجديد بطريق البلاجات، من موقف الفردوس والمرحلة الخامسة بحى ثالث.

- فتح شارع الجيش «مقر السوق القديم» أمام الحركة المرورية للسيارات.