45 يوما إجازة في قانون العمل الجديد.. اعرف النظام والفئات

يعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي ينتظرها العديد من الأشخاص في مصر، حيث يخدم أكثر من 3 ملايين عامل، ويوفر القانون الجديد للعامل مزايا لم يوفرها أي تشريع سابق، منها على سبيل المثال حق من تجاوز سن الـ50 عاما وذوي الإعاقة في الحصول على 45 يوما إجازة، كما ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع قانون العمل الجديد نهائيا.

45 يوما إجازة في قانون العمل الجديد

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أحد المزايا التي وفرها قانون العمل الجديد للعامل، وهي نظام الإجازات، والتي تصل إلى 45 يوما إجازة.

شرائح الإجازات في قانون العمل الجديد

ونظم قانون العمل الجديد حصول العامل على الإجازات، حيث وضع القانون 4 شرائح للإجازات في قانون العمل الجديد تبدأ من 15 يوما وتصل إلى 45 يوما إجازة، وجاءت هذه الشرائح كالتالي:

1ـ يحق للعامل في السنة الأولى 15 يوما إجازة وفق قانون العمل الجديد.

2ـ يحق للعامل من السنة الثانية 21 يوما إجازة وفق قانون العمل الجديد.

3ـ يحق للعامل الذي أمضى 10 سنوات في الخدمة الحصول على 30 يوما إجازة وفق قانون العمل الجديد.

4ـ يحق لمن تجاوز سن الـ50 عاما، وذوي الإعاقة 45 يوما إجازة وفق قانون العمل الجديد.

نظام الإجازات في قانون العمل الجديد

وأوضح قانون العمل الجديد، أن مدة خدمة العامل إذا قلت عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، كما يتم زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذي يعمل في الأعمال الخطرة، أوالمضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، وصاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، كما لا يجوز للعامل قطع هذه الإجازة إلا لأسباب قوية، ولا يجوز للعامل أيضا النزول عن إجازته، وعلى العامل القيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي يحددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

إجازات جديدة في قانون العمل

وبالإضافة إلى الفئات التي تحصل على 45 يوما إجازة، تضمن قانون العمل الجديد، إجازات جديدة للعامل، حيث نصّ على إجازة الأبوة ليوم واحد، للعامل عند وضع زوجته، كما نص قانون العمل الجديد على إجازة وضع للمرأة لمدة 4 أشهر.