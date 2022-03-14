على الألفي يعلن خضوعه لعملية جراحية: الشبه بيني وبين والدي بقى مرعب

أعلن المطرب علي الألفي خضوعه لعملية جراحية عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام، ولم يعلن أي تفاصيل عنها.

ونشر الالفي صوره له من داخل المستشفى وعلق قائلا: «صباح الخير الحمدلله رب العالمين، إمبارح عملت عملية جراحية في بورسعيد، وخلصت من مشكلة كانت مزمنة بقالها وقت طويل».

ووجه الألفي، الشكر لصديقه أحمد شرف وطاقمه، على الاهتمام به، متابعا، «الحمدلله لسه قاعدين لكم نرازي عالهامش.. الشبة بيني وبين أبويا بدأ يبقي مرعب للعيلة».

إصابة الألفي بمتحور أوميكرون

وفي يناير الماضي أعلن الفنان علي الألفي، عن إصابته بمتحرون كورونا الجديد «أوميكرون»، وذلك من خلال فيديو نشره عبر استوري «إنستجرام» قال فيه: «عشان محدش يهول أوميكرون أقرب للإنفلونزا من الكورونا، وعلاجه من خلال أي مضادات للرشح والزور».

وأضاف: «الأعراض عبارة عن احتقان في الأنف، وألم في الزور وعضلات الجسم الخلفية، والتهاب في المعدة مع إسهال شديد».