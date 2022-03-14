مجلس الشيوخ يناقش أهمية الوعي لمواجهة الإرهاب والزيادة السكانية

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أهمية قضية الوعي التي يناقشها المجلس اليوم، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "يهمنا جميعا الوصول لتوصيات تخص هذا الأمر خلال الجلسة العامة".

جاء ذلك خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من العضو طارق نصير عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة وطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي وأكثر من عشرين عضـوا ، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول "استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف ".

الشيوخ يطالب الحكومة بشرح سياسات بناء الإنسان

وقالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن قضية تنمية الوعي قضية هامة في هذا التوقيت مطالبة من الحكومة شرح ما تتخذه من إجراءات في هذا الملف الذي يكرس مبدأ " بناء الأنسان المصري "، وأضافت و كيل المجلس خلال الجلسة العامة أن " بناء الانسان المصري يعني تنمية وعيه وترقيته بما يتناسب مع مكانة مصر و حضارتها و جهودها لتحقيق التنمية المستدامة و مواجهة التحديات التي تواجه الدولة مثل الازمة السكانية، مؤكدة أن الوعي يجب ان يتطرق أيضا للابعاد السياسية و الأمنية و العسكرية.

وأكدت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ ،أن قضية الوعى تعد المحور الأخطر ضمن محاور بناء الإنسان المصري و هي القضية التي طالما نادى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنبه إليها و حسبها دائماً مرتكز مشروعه الوطني الشامل للتقدم .

وقالت النائبة فيبى فوزى ، إن بناء الإنسان المصري لن يتم دون تنمية وعيه و ترقيته إلى المستوى الذي يليق بمصر إسما و تاريخا و حضارة و شعبا.

وأشارت إلى أنه رغم عديد الجهود التي تبذلها وزارتا الشباب و الرياضة و الأوقاف ، و معهما العديد من الوزارات و مؤسسات الدولة ، إلا أنه حتى الآن لم تصل مستويات وعي فئات المجتمع خاصة الشباب بأبعاد و شمولية المشروع الوطني للرئيس السيسي الى المرحلة التي تضمن تحقيق الانتماء العميق لهذا المشروع و مساندته و تعزيزه في مواجهة التحديات.

الوعي لمواجهة الإرهاب والتطرف والزيادة السكانية

وشددت النائبة فيبي فوزى على ، أن للوعي أبعادا لم يرق ما تحقق منها حتى الآن إلى المستوى الذي يؤهل المواطنين لإدراك مخاطر قضايا حيوية ما عاد الأمر يحتمل تركها للأساليب التقليدية للتناول ، اعني على سبيل المثال قضايا الزيادة السكانية العشوائية، و قضايا التطرف و الإرهاب .

وقالت : إن ترقية الوعي تسهم أيضاً و بشكل مباشر في تحقيق السلم المجتمعي و ضمان التماسك و التفاف الجميع رغم التفاوت الاقتصادي او الطبقي أو العلمي أو غيره ، و الوقوف صفا واحداً وراء اهداف وطنية يتفق عليها الجميع، وشددت وكيل مجلس الشيوخ على أن هناك تحديات خارجية وداخلية كبيرة تفرض أهمية كبرى لقضية الوعي.