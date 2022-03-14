أبرز تصريحات فردوس عبدالحميد في «واحد من الناس»: شخصية أم كلثوم الأقرب لي

تصدّر اسم الفنانة فردوس عبدالحميد تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد حديثها عن ندمها بعدم المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «ليالي الحلمية» في أثناء لقائها في برنامج «واحد من الناس» والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، كما ذكرت كواليس بعد الشخصيات التي قامت بتجسيدها خلال حياتها الفنية.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز تصريحات فردوس عبدالحميد، خلال البرنامج:

كشفت فردوس عبدالحميد، عن أسباب رفضها المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «ليالي الحلمية»، قائلة: «لما عملنا الجزء الأول، أنا سألت الكاتب أسامة أنور عكاشة عن تطورات الجزء الثاني، حكالي تطورات كثيرة للدور ولكن لما جيت خدت الإسكربت مالقتش كل اللي اتقال أنه موجود فاتضايقت وروحتله قالي هو كده، فكبرت في دماغي واعتذرت عن المشاركة».

فردوس عبدالحميد تكشف عن ندمها لرفض المشاركة في «ليالي الحلمية 2»

وأعربت عن ندمها من عدم قبول الدور من أجل الجمهور، موضحة: «ندمت إني مشاركتش مش من باب إن الدور مهم وأنا سيبته، ولكن من باب الالتزام، عيب أعمل الهزة دي للمشاهد هو عارف أن الشخصية دي فلانة فكان المفروض أكون موجودة على أي وضع عشان الجمهور».

أتمنى تقديم شخصية عالمة الذرة المصرية سميرة موسى

وعن الشخصية التي كانت تود تقديمها، ذكرت فردوس عبدالحميد أنَّها قدمت العديد من الشخصيات التاريخية التي حققت نجاحًا كبيرًا، كما تتمنى أن تقدم شخصية عالمة الذرة المصرية سميرة موسى.

كما أشارت، إلى أن شخصية «كوكب الشرق» التي قدمتها فى فيلم «أم كلثوم» هى الشخصية الأقرب لها، لأنها قصة كفاح، ولم يكن أحد يتوقع أن تكون من أهم مطربي الشرق الأوسط.

وكانت فردوس عبدالحميد من ضمن المكرمات في احتفالية اليوم العالمي للمرأة، والتي أقيمت برعاية قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، وذلك بحضور عددا من السيدات الملهمة في مجالات مختلفة.