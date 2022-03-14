طارق شاش: خطط التنمية تعتمد على المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنّ الجهاز المصرفي يعد شريكًا أساسيًا لجهاز تنمية المشروعات في جميع أنشطة الجهاز التمويلية الخاصة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منوهًا بالتعاون المستمر مع البنوك للتوسع في تمويل مشروعات الشباب وريادة الأعمال.

جاء ذلك على هامش مشاركته بمؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رؤية مصر 2030»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في الفترة من 13 إلى 15 مارس.

وشدد شاش على أن الخطط والاستراتيجيات التنموية بمختلف الدول أصبحت تعتمد على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقدرته على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع، ما يسهم في إحداث طفرة حقيقية في اقتصادات هذه الدول.

تنسيق مع جهات الدولة

وأضاف أنّ جهاز تنمية المشروعات يقوم بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة للعمل على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة التي تعد أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجهاز بدأ في تطبيق الحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 لتشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتقنين أوضاعها من خلال الحصول على ترخيص مؤقت تصل مدته لـ5 سنوات بالإضافة إلى معاملة ضريبية ميسرة.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تقديم خدمات متنوعة مالية وفنية تلبي احتياجات العملاء بقطاع المشروعات الصغيرة، ومنها تمويل للمشروعات الصغيرة بأسعار عائد تنافسية وذلك من خلال الإقراض من أفرع الجهاز مباشرة أو من أفرع البنوك المتعاقد معها في الجهاز المصرفي، والتي تنتشر في كافة أنحاء الجمهورية مما يضمن الوصول للمواطنين في القرى والمراكز الأكثر احتياجا.

وكشف شاش عن استعداد جهاز تنمية المشروعات على استعداد كامل للعمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات العربية العاملة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والمشاركة معهم في مبادرات لتطوير كافة الأنشطة التنموية الداعمة للمشروعات الصغيرة.

آليات تمويل متطورة

ولفت شاش إلى اهتمام جهاز تنمية المشرعات بتقديم آليات تمويل متطورة مثل رأس المال المخاطر، نظرا لأهمية ريادة الأعمال والابتكار خلال الفترة المقبلة.