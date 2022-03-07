«تنمية المشروعات» يقدم دعما للشباب في مركز شربين ضمن «حياة كريمة»

يقيم فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالدقهلية معرضا لأصحاب المشروعات الممولة بمركز شربين، المستهدف من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، لعرض وتسويق منتجات المشروعات في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

معرض بنادي الزراعيين

وقال بيان صحفي، عن الجهاز اليوم، إنه من المقرر أن يقام المعرض بنادي الزراعيين بشربين بشارع مجلس المدينة خلال الشهر الجاري، حيث يشارك به عدد من عملاء الجهاز المتميزين، ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الموبيليا ومكملات الأثاث والمستلزمات الطبية والأدوات المنزلية والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية وغيرها.

وأضاف البيان: «يأتي المعرض استمرارا للجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة للعمل على تنفيذ محاور المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، ومن أهمها التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبناء المراكز والقرى الأكثر احتياجا».

تنفيذ 337 مشروعا وإتاحة 863 فرصة عمل

وكشف أيمن موسى مدير فرع الدقهلية أنّ جهاز تنمية المشروعات قام بضخ إجمالي تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2021 تزيد عن 15 مليون جنيه بمركز شربين، نفذت حوالى 337 مشروعا وأتاحت ما يقرب من 863 فرصة عمل.

وأضاف «موسى»، أنه بالنسبة للخدمات غير المالية نظم فرع الدقهلية دورة تدريبية على أعمال التفصيل والخياطة بالتعاون مع مديرية القوى العاملة وشارك بها 50 شابا وفتاة، كما قام الفرع بالتنسيق مع جامعة المنصورة بعقد عدة برامج تدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال بين طلاب الجامعة شملت «ولد فكرة مشروعك، وابدأ وطور مشروعك»، وأقام الفرع سلسلة من الندوات التعريفية بقرى مركز شربين، حيث عرضت تلك الندوات كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز وآليات التمويل المتاحة للراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وقام الفرع بإعداد ما يزيد عن 250 دراسة جدوى استرشاديه لعملاء الجهاز، وأتاح خدمة المعلومات لحوالي 250 عميلا، وقام الفرع بتقنين أوضاع وإصدار رخص مؤقتة لـ 54 مشروعا و38 رخصة نهائية، إلى جانب إصدار 54 شهادة تصنيف ومزايا.