مذكرة تفاهم بين «تنمية المشروعات» و«جوميا مصر» لدعم المشروعات الصغيرة

في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة مما يمكنهم من النمو والتوسع وزيادة قدراتهم على المنافسة وفتح نوافذ تسويقية جديدة تساعدهم على زيادة مبيعاتهم، وقّع جهاز تنمية المشروعات مذكرة تفاهم مع جوميا مصر الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية لمساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم عبر منصة جوميا الإلكترونية،

شهد التوقيع المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وقد قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز والمهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر وذلك بحضور عدد من مسئولى الجهاز وشركة جوميا مصر.

الجهاز يفتح منافذ تسويقية لأصحاب المشروعات

وصرح المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن الجهاز يحرص على فتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات، وذلك وفقا لتوجيهات الأستاذة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بضرورة مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم حيث يقوم الجهاز بإشراكهم في المعارض المركزية والمحلية والدولية التي ينظمها بشكل دوري بما تتضمنه من فرص تسويقية كبيرة لأصحاب المشروعات، مشيرًا إلى أن عملاء التجارة الإلكترونية وتطبيقات التسويق الإلكتروني تضاعف أعدادهم في الآونة الأخيرة خاصة بعدما فرضته جائحة كورنا على الأسواق، الأمر الذي يجعل دمج أصحاب المشروعات الصغيرة في مجال التسويق الإلكتروني أمرًا ضروريا يعزز من معدلات نمو القطاع.

وأكد الدكتور رأفت عباس على أهمية التعاون مع هذه الشركات التكنولوجية وأشاد بمجهوداتهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة موضحا أن مشاركة أصحاب المشروعات في هذه المتاجر الالكترونية تكون وفقا لعدد من المعايير أهمها جودة المنتج وقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة وأضاف أن الجهاز سيدعم أصحاب المشروعات الراغبين في عرض منتجاتهم عبر هذه المنصات الاليكترونية وتدريبهم لتطوير منتجاتهم لتتفق مع الاشتراطات المعمول بها محليا وعالميا مما يعمل على زيادة قدرتهم على التسويق.

تنسيق مع مواقع كبرى لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وأضاف «عباس»، أن الجهاز قام بالتنسيق مع شركة جوميا لتقدم عمولة بيع منخفضة لأصحاب المشروعات الصغيرة الراغبين في الاشتراك، كما ستوفر الشركة لكل صاحب مشروع مشترك على المنصة جميع الأدوات اللازمة لتدريبه وتأهيله على استخدام آليات التسويق الإلكتروني، بجانب توفير نظام إلكتروني لكل مشترك يمكنه من مراقبة نسبة المبيعات.

وأعرب المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر عن بالغ سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات ، مؤكدا أن جوميا منذ اليوم الأول لدخولها السوق المصرية وهي تضع نصب أعينها الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتولي هذه الشركات أهمية خاصة وتقدم لهم كل الدعم والرعاية الفنية واللوجستية تأكيدا على توجهات القيادة السياسية بتشجيع المنتجات المحلية، حيث تؤمن جوميا أن اقتصاديات الدول تعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك كانت جوميا من أوائل الشركات التي أطلقت مبادرة لتشجيع المنتج المحلي تحت شعار «صنع في مصر» وتم الترويج له، حيث تقدم جوميا لشركائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف اليدوية فرصة كبيرة لعرض منتجاتهم على منصتنا سواء في موسم البلاك فرايدي أو من خلال التخفيضات التي تتم على مدار العام ، كما أطلقنا ايضا مبادرة «ادعمهم.. واشتري منتجاتهم» والتي تأتي استكمالا للمجهودات التي بذلتها الشركة خلال السنوات الماضية لدعم المنتجات محلية الصنع وتشجيع العملاء على شراء هذه المنتجات ، كما أطلقنا ايضا متجر "إبداع من مصر" والذي يهدف إلى ترويج وتسويق الفنون اليدوية المصرية.