«حاسبات الغردقة» تواجه قوى الشر بندوة عن دور الإعلام في توعية الطلاب

نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالغردقة اليوم الإثنين ندوة توعوية عن دور الاعلام في رفع الوعي المجتمعي للمواطنين، بحضور السعدي الغول عميد كلية الألسن والدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات، والدكتور حجاج محمد وكيل كلية الألسن وعدد من الأساتذة بالجامعة، وطلاب كليتي الحاسبات والألسن، برعاية الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وخدمه البيئة، والدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لفرع الغردقة.

ندوة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة

حاضر بالندوة الدكتور السعدي الغول والدكتور أسامة عمارة، وصلاح عبيد عضو مجمع الإعلام بالغردقة التابع لهيئة الاستعلامات، والكاتب الصحفي محمد سليمان والصحفي على عواد، بهدف توعية الطلاب ونشر دور الاعلام في مواجهة قوى الشر.

وأكد المحاضرون دور الاعلام في التنمية التي تتم بمختلف ربوع الوطن ودحر الشائعات التي تُبث من خلال بعض قوى الشر التي تستهدف مصر في مختلف القضايا، مؤكدين ضرورة رفع الوعي والانتباه لما يحاك ضد مصر من إعلام موجه بهدف بث ونشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية مواجهتها والتحقق من الأخبار.

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة

وفي سياق آخر، أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عبر بيان له، بفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة وهي «باتا وجمال عبد العزيز وحمدي الشاطر والصرف الصحي ونادي الغردقة الرياضي والمجلس المحلي واستراحة المحافظة»، غدًا الثلاثاء الموافق 15/3/2022 من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .