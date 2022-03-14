مصانع الألبان تستعد لـ«رمضان» بزيادة المعروض.. الطلب يتضاعف 3 مرات

كثفت مصانع الألبان تحركاتها لزيادة المعروض من منتجاتها قبيل شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على الألبان ومنتجاتها بشكل كبير بحلول الشهر المعظم.

وقال مصدر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أغلب مصانع الألبان بدأت خلال الفترة الماضية الاستعداد لزيادة طاقتها الإنتاجية من أجل تلبية الطلب المتوقع في الأسواق خلال الشهر المقبل.

عدم إرباك السوق

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه رغم زيادة الأسعار العالمية في مدخلات الإنتاج من أعلاف وتكاليف إنتاج، فأن المصانع قامت بزيادة السعر بنسب طفيفة للغاية، وراعت التدرج في الزيادة حرصا على عدم إرباك السوق.

فجوة في الإنتاج

من جانبها، قالت بسنت فؤاد مدير العلاقات الخارجية بشركة جهينة لـ«الوطن»، إن الطلب على الألبان ومنتجاتها، يرتفع بنحو ثلاثة أضعاف في شهر رمضان، مقارنة بالشهور العادية، مشيرة إلى أن هناك فجوة في إنتاج الألبان بمصر، تدفع المنتجين لاستيراد الألبان مجففة مِن نيوزلندا والدانمارك، لسد تلك الفجوة، والتي تتزايد مع فصل الصيف بشكل خاص، مضيفة: «حين ينخفض إنتاج الألبان محليا يتم اللجوء للألبان المجففة».

وكانت «فؤاد» كشفت في وقت سابق عن سعى الشركة لإعادة تشغيل مصنع أسيوط لتلبية احتياجات المستهلكين في شهر رمضان، مؤكدة أن زيادة الأسعار آخر خيار تلجأ إليه المصانع منعا لزيادة الأعباء على المستهلكين، وتجنبا لتراجع المبيعات.

وأوضحت أن الزيادات التي شهدتها سوق الألبان خلال الأشهر الماضية، على خلفية أزمات التضخم العالمي وسلاسل التوريد، تمت بشكل تدريجي وليست دفعت واحدة، لكنها لم تتجاوز 4% على مدار الأشهر الأربعة الماضية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الشركة عملت على خفض مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج، بحيث أصبحت تمثل 40% من المنتج حاليا، بعدما كانت تمثل 60% في أوقات سابقة.

وقالت إن مصر وضعها أفضل مِن العالم، ورغم التأثر بالتضخم العالمي لكن هناك مخزون استراتيجي جيد مِن السلع الاستراتيجية.