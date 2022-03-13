الزراعة: تطوير مراكز تجميع الألبان أدى إلى وجود وفرة في المعروض

أشاد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بإعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أن مصر أول دولة تعتمد نظام المنشآت الخالية من الدرن البقري، فذكر أن هذا الأمر يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة لمصر لتصدير المنتجات الحيوانية، فضلًا عن فتح أسواق خارجية، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالثروة الحيوانية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على «DMC».

اعتماد 36 منشأة من الإنتاج الداجني خالية من مرض إنفلونزا الطيور

وأضاف «القرش»، عن أن خلو المنشآت الحيوانية في مصر من تلك الأمراض يساعدنا في تقديم منتجات ذات جودة عالية للمواطن المصري، فضلًا عن تطوير مراكز تجميع الألبان من خلال زيادة عدد الرؤوس المملوكة ساهم في وجود وفرة من كمية المعروض والمتاح، مؤكدًا أنه تم اعتماد 36 منشأة من الإنتاج الداجني خالية من مرض إنفلونزا الطيور وبالتالي سيتم رفع الإنتاجية التسويقية لهذه المزارع.

مصر أول دولة تعتمد نظام المنشآت الخالية من الدرن البقري والبروسيلا

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، أن مصر أول دولة تعتمد نظام المنشآت الخالية من الدرن البقري والبروسيلا، يُعد ضمانا على جودة المنتج المقدم للمواطن المصري، ويساهم في توفير فرص استثمار عمل وتصدير أكثر، وإنتاج أفضل، موضحًا أن هذا الإعلان يسهم في تغيير الموقف الوبائي لمصر، والذي لم يكن إيجابيًا أو متميزًا خلال السنوات الماضية.