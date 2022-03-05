«الفاو»: ارتفاع الزيوت النباتية ومنتجات الألبان بـ8.5%

وصل المعيار القياسي لأسعار الأغذية العالمية، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في فبراير الماضي، وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، على موقعها، إن الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، ارتفعت، بواقع 8.5% عن يناير الماضي.

وتوقعت منظمة «الفاو»، أن يزداد الإنتاج العالمي من القمح والذرة هذا العام، ليسجل القح 790 مليون طن، وتمثل روسيا وأوكرانيا، حوالي 30% من القمح المتداول في العالم.

وكانت أسعار القمح، سجلت ارتفاعات قياسية، وسط مخاوف متزايدة من نقص الإمدادات بسبب العملية العسكرية الروسة الخاصة في أوكرانيا.

وقفز القمح في «بورصة شيكاغو»، بأكثر من 59 % منذ الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستويات 13.40 دولار لـ البوشل، مع ختام تعاملات الأسبوع، بينما سجل القمح الأوروبي المطحون في باريس، رقما قياسيا قدره 406 يورو للطن.

مؤشر «الفاو» لـ أسعار الأغذية يرتفع بـ 3.9% في فبراير الماضي

وأشارت منظمة «الفاو»، إلى أن الزيادة الحادة تزامنت مع عدة تطورات، بينها الاضطرابات في منطقة البحر الأسود، واوضحت المنظمة الأممية، أن مؤشرها لأسعار الأغذية ارتفع 3.9% في فبراير عن يناير، وبنسبة 24% عن مستواه العام الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأغلق «خام برنت»، أمس الجمعة، على سعر 118.11 دولار للبرميل، في أعلى مستوى له منذ عام 2008، وارتفع سعر البرميل تسليم مايو، بنسبة 6.92% خلال جلسة التداول، أمس الجمعة.

وأشارت قناة «س إن بي سي عربية»، إلى ارتفاع أسعار النفط في أول أسبوع، تداول في مارس الجاري، بأكثر من 20%، وصعد «خام برنت» بنحو 20.5% ليغلق فوق مستويات 118 لدولار للبرميل، كما صعد أيضًا «خام غرب تكساس»، بأكثر من 25% ليغلق فوق مستويات 115 دولار للبرميل.

صعود خام غرب تكساس بنحو 7.4%

وسجل سعر خام برنت مكاسب بنحو 6.9% عند التسوية ليغلق عند مستويات118.11 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس بنحو 7.4% ليسجل عند التسوية 115.68 دولار للبرميل عند التسوية.

بدورها، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2% عند التسوية لتصل إلى 1974 دولاراً للأونصة مع ختام تعاملات الأسبوع، كما صعد المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنحو 1.6% لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع حوالي 4%، وذلك جراء العلمية العسكية الروسية في أوكرانيا، وما صاحبها من عقوبات أمريكية على الاقتصاد الروسي.