تحسن الأحوال الجوية وانتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، تحسنًا في الحركة الملاحية وتداول البضائع خلال الساعات القليلة الماضية، إذ استقبلت 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 3 سفن أخرى.

وأشار هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان، أصدرته، اليوم الاثنين، إلى أن هناك 13 وصول سفينة على الأرصفة، في انتظار الدخول، موضحة أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

حركة تداول موانئ البحر الأحمر

وأفاد بيان هيئة موانئ البحر الأحمر، بأن حركة تداول البضائع شملت تداول 1782 طن بضائع عامة ومتنوعة، و393 شاحنة و46 سيارة.

كما شملت حركة الصادرات، تداول 1491 طن بضائع عامة ومتنوعة و188 شاحنة و10 ملاكي، بينما شملت حركة الواردات تداول 291 طن بضائع عامة ومتنوعة 188 شاحنة و36 ملاكي.

ميناء سفاجا يستقبل السفينة دليلة

وأوضحت الهيئة، أن ميناء سفاجا استقبل، السفينة دليلة بحمولة 97 شاحنة، و26 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 54 شاحنة و6 سيارات، وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنات.

فيما استقبل ميناء نويبع السفينتين سيناء وعمان، بـ54 شاحنة بحمولة 291 طن بضائع عامة، و4 ملاكي وتصدير 80 شاحنة بحمولة 1491 طن بضائع عامة، و10 ملاكي.

إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

يشار إلى أن هيئة موانئ البحر الأحمر، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر المضطربة، وتم إيقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة؛ حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.