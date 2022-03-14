أمجد الحداد: جرحات كورونا التنشيطية مستمرة معنا ولن تتوقف عند الثالثة

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن الجرعة التنشيطية الخاصة بفيروس كورونا سوف تستمر معنا، ولن تتوقف عند الجرعة الثالثة.

وأضاف «الحداد»، في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أنه يمكن أن تصبح الجرعة سنوية أو نصف سنوية وذلك وفقا لحد الفيروس فكلما كان الفيروس قويا سوف تكون الجرعة نصف سنوية، أما في حالة ضعفه فإنها سوف تكون سنوية.

لا يمكن التخلي عن الجرعة التنشيطية

وأكد «الحداد»، أنه لا يمكن الاستغناء عن الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا، وذلك لأن فاعلية اللقاح تتراجع بعد 6 أشهر من التطعيم لذلك يجب أخذ الجرعة التنشيطية.

وأشار إلى أن الجرعة التنشيطية تعمل على زيادة قدرة الإنسان على مقاومة الفيروس، عن طريق زيادة عدد الأجسام المضادة بالجهاز المناعي.

الفيروس لن يختفي ولكن سيكون أقل خطورة

وأشار «الحداد»، إلى أنه من المستبعد أن يختفي الفيروس، ولكن سيكون أقل حدة وقوة، والدليل على ذلك أن السلالات التي ظهرت من الفيروس مثل «أوميكرون» فهي أقل قوى عن غيرها من السلالات التي ظهرت في بداية الجائحة مثل سلالة و«ألفا» و«بيتا» بالإضافة إلى «دلتا» التي تعد هي الأشرس من بين السلالات.

التطعيم والالتزام يحد من ظهور سلالات جديدة

وشدد رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح، على ضرورة أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا وبجانب الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، لأنها تحد من انتشار الفيروس كما أنها تساعد في منع ظهور سلالات جديدة منه.

ومن أهم الإجراءات الوقائية الالتزام الكامل بارتداء الكمامة وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر المستطاع، والمداومة على غسل اليدين باستمرار، وتجنب مقابلة الأشخاص الذين المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا، والحرص على التعرض لأشعة الشمس بصورة يومية لمدة لا تقل عن 20 دقيقة مع الحرص على التهوية الجيدة للمنزل.