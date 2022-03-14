تنفيذ 33 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة 19 بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جهات الولاية تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والري والمجاري المائية والترع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها مشيرًا إلى تنفيذ 33 قرارات إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة ومجاري مائية وترع بأبوتيج وأبنوب ضمن المرحلة الثالثة للموجه 19 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

املاك الدولة خط أحمر

وأكد المحافظ أن التعديات على أملاك الدولة والمجاري المائية خط أحمر ولن يتم التهاون في إزالتها لافتًا إلى تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الإدارة العامة لري أسيوط إزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى النيل بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والترع والمصارف والتي تعوق سريان المياه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

مديرعام راى أسيوط

من جانبه أوضح عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط إنه تم تنفيذ حملات مشتركة وتنفيذ عدد 33 قرار إزالة لتعديات على مجاري مائية وترع منها 10 قرارات لتعديات على الأرض المجاورة لحجز باقور بزمام هندسة ري أبوتيج بمسطح 700 متر مربع فضلا عن 19 قرار إزالة بإجمالى مسطح ٥٨١ م٢ وعدد ٤ قرارات فورية بإجمالي مسطح ٧٠م٢ علي ترعة الغربية وترعة بني مر وفرع جزيرة بني مر بهندسة ري أبنوب وذلك بمشاركة الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بمراكز أبوتيج وأبنوب والفتح وقوات أمنية من مراكز الشرطة بهذه المراكز لافتًا إلى التنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية المعنية على مدار اليوم لتنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة.