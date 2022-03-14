استبعاد مدير وحدة صحية بعتاقة ونقل طاقم طبي بتهمة التقصير

قرر الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، خلال جولته المفاجئة التي أجراها صباح اليوم الاثنين، وشملت عدداً من المنشآت الصحية في نطاق حي «عتاقة»، استبعاد مدير إحدى الوحدات الصحية، ونقل طاقم طبي وتمريض، وصرف مكافأة لطبيبة، وذلك مع قرب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في السويس، وسط تأكيدات مستمرة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

استبعاد مدير وحدة «الشهداء» ومكافأة مالية لطبيبة

وقرر وكيل وزارة الصحة بالسويس، خلال جولته على المنشآت الصحية بحي عتاقة، مجازاة مدير وحدة «الشهداء» باستبعادها من منصبها، ونقل فريق التمريض والأسنان بالوحدة، في الوقت الذي قرر فيه صرف مكافأة مالية لإحدى الطبيبات من العاملين بالوحدة الصحية.

تضمن قرار وكيل الوزارة باستبعاد مدير وحدة «الشهداء» أن الأسباب ترجع إلى عدم تواجدها في مقر عملها، وسوء حالة النظافة العامة للوحدة، وعدم تطبيق بروتوكولات وسياسات مكافحة العدوى والجودة، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، سواء من العاملين أو المترددين، مما قد يلحق الضرر بالمواطنين.

أسباب بنقل طاقم التمريض وأطباء الأسنان

وأرجع «الحفناوي» سبب قراره بنقل فريق التمريض بالكامل من وحدة «الشهداء» في حي عتاقة، إلى إهمالهم، وسوء تعاملهم مع الجمهور، وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات الطبية، بينما جاء قرار نقل أطباء الأسنان، بسبب عدم التزامهم بمتطلبات مهامهم الوظيفية.

صرف مكافأة مالية لطبيبة بوحدة «الشهداء»

وقرر وكيل وزارة الصحة بالسويس صرف مكافأة مالية للدكتورة عبير محمد رضا، إحدى الطبيبات من ضمن الطاقم الطبي بالوحدة، وذلك لالتزامها بواجباتها الوظيفية، وتطبيقها الإجراءات الاحترازية، وقيامها بتقديم الخدمة الطبية للمواطنين كما ينبغي عليها القيام به.

إجراءات مشددة لسوء حالة إدارة عتاقة الصحية

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالسويس مقر إدارة عتاقة الصحية، حييث عبر عن استيائه بسبب سوء حالة النظافة، والتراخي في تقديم الخدمة الطبية، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المقصرين في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأكد أنه لالتهاون في المحافظة على صحة المواطنين.