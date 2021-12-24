نقيب التمريض: إجراءات جديدة لمحاربة دخلاء المهنة تطبق في العام الجديد

اجتمعت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، مع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للتمريض، لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بالنقابة والتي تضمنت مشاركة النقابة في اجتماعات جامعة الدول العربية وتفاصيل الاجتماع بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وعرض الزمالات الجديدة لمهنة التمريض، وفتح سجلات جديدة للقابلات، والإجراءات الإدارية التي اتخذتها النقابة لتنظيم شئون المهنة.

إعداد استراتيجية موحدة للتمريض

وقالت نقيب التمريض في بيان لها اليوم، إنه تم مناقشة تفاصيل اجتماعات اللجنة التشريعية لإعداد القوانين، واللجنة الاستشارية للتمريض والقبالة بجامعة الدول العربية، والتي تناولت إعداد استراتيجية عربية وموحدة للتمريض والقبالة الخاصة بالدول العربية، وأول قانون استرشادي لتنظيم ممارسة التمريض بالدول العربية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع تضمن أيضاً مناقشة مسودة قانون مزاولة مهنة التمريض والتي تم عرضها الأسبوع الماضي على الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

الزمالات الجديدة للتمريض

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع تناول أيضاً الزمالات الجديدة للتمريض والتي تضمنت زمالة القابلات «المولدات» وزمالة تمريض أسرة على غرار طبيب الأسرة، وزمالة تمريض صحة المجتمع.

ومن جانبه قال عبده رفعت عبد العال وكيل أول النقابة العامة للتمريض، إن اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة للتمريض، ناقش الإجراءات التي اتخذتها النقابة لمحاربة دخلاء المهنة، مؤكدًا أن هناك إجراءات جديدة اتخذتها النقابة وسيتم تطبيقها بدءاً من العام الجديد 2022.

وأضاف رفعت أنه تم مناقشة إجراءات تسجيل القابلات «المولدات القانونيات» لتسهيل العمل لهم داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن هذا التخصص مطلوب بشدة خارج مصر، حيث يتميز التمريض المصري بالكفاءة والمهارة.