روسيا تتجه إلى حظر تصدير القمح والذرة والشعير من 15 مارس حتى 30 يونيو

تشهد الأزمة الأوكرانية تطورات متسارعة عالميا، وأعلنت روسيا أنها قد تحظر تصدير القمح والذرة والشعير من 15 مارس حتى 30 يونيو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل، وتعد أكبر مصدر للقمح في العالم، في حين أن أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر، ما ينذر بأزمة عالمية جراء تلك الحرب المشتعلة بين الجانبين.

وأوضحت وزارة الزراعة في روسيا، أنها قدمت مقترحا للحكومة، بفرض حظر مؤقت على صادرات المحاصيل الزراعية الأساسية، منها القمح والذرة والشعير، مشيرة إلى أنها قد تحظر صادرات الحبوب لدول سوفيتية سابقة، من 15 مارس حتى 31 أغسطس 2022،

بوتين يحذر من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم أكثر في حال حظر تصدير القمح والذرة، إذا زادت العقوبات على روسيا، وكانت موسكو قد أعلنت حظر تصدير السيارات حتى ديسمبر 2022، بالإضافة إلى وقف صادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير جميع نقاط إطلاق النار للقوميين في ضواحي ماريوبول، معلنة تجهيز 200 حافلة لإجلاء السكان من مدينة ماريوبول، وفقا لما ذكرت قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل.

روسيا: تدهور الوضع الإنسانى فى عدد من المدن الأوكرانية

وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدهور الوضع الإنساني في عدد من المدن الأوكرانية، لافتة إلى أن العاصمة الأوكرانية كييف، وافقت على 3 من أصل 10 من الممرات الإنسانية الآمنة.

الدفاع الروسية: مدينة ماريوبول غير مغلقة وبدأت فيها عمليات إجلاء جماعية

ونوهت وزارة الدفاع الروسية بأن مدينة ماريوبول غير مغلقة، وبدأت فيها عمليات إجلاء جماعية.

فى السياق، قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني إن القصف الروسي على ماريوبول، يمنعنا من إيصال المساعدات، قائلا «نبذل كل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول»