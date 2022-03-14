أوكرانيا تعلن عودة التيار الكهربائي إلى محطة تشيرنوبل النووية

أعلنت السلطات الأوكرانية، عودة التيار الكهربائي إلى محطة تشيرنوبل النووية، وفقا لما ذكرت قناة العربية، وتوقف العمل في محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا بعد 14 يومًا من اندلاع الحرب، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي كليا.

وأوضحت شركة أوكرينيرغو الأوكرانية المشغلة للمحطات النووية، أنّ الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي المزود للمحطة، تسبب في توقف العمل في محطة تشيرنوبل وملحقاتها.

فيما أوضحت وزارة الطاقة الذرية الأوكرانية، أن الكهرباء عادت إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، مشددة على أن أنظمة التبريد تعمل بشكل طبيعي، ولن تضطر إلى استخدام طاقة احتياطية.

أوكرانيا تحذر من زيادة خطر حدوث تسرب إشعاعي

وحذرت أوكرانيا في وقت سابق، من زيادة خطر حدوث تسرب إشعاعي إذا لم يجر إصلاح خط الكهرباء العالي الجهد بها، الذى تضرر بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

فيما أشارت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية، إلى أن طاقمين أوكرانيين يقومان بإدارة وتشغيل محطتي تشيرنوبل وزابوروجيا النوويتين الخاضعتين الآن لسيطرة قوات روسية.

ونوهت الشركة إلى أن إمدادات الكهرباء الخارجية عادت إلى محطة تشيرنوبل المعطلة بمساعدة متخصصين روس، لافتة إلى أن الأنشطة التي تكفل سلامة المحطتين تتم بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضى شنت روسيا هجوما على أوكرانيا وسيطرت على منشأة تشيرنوبل، وكانت منشأة تشيرنوبل شهدت أسوأ كارثة نووية في تاريخ البشرية عام 1986.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تريد الحفاظ على المسار الدبلوماسي لحل المسألة الأوكرانية

أمريكا: حرب روسيا على أوكرانيا وحشية

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن حرب روسيا على شعب أوكرانيا وحشية، منوهة إلى أن واشنطن تركز على دعم أوكرانيا حكومة وشعبا، وتابعت الخارجية الأمريكية: «ندين أي اعتداء على الصحفيين والمدنيين في أوكرانيا».