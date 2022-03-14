آخر أخبار حرب روسيا أوكرانيا.. مخاوف من دخول الناتو لدائرة الصراع

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ19 إذ تواصل موسكو عملياتها العسكرية معلنة تدمير 4 آلاف منشأة عسكرية، في وقت تدعو فيه كييف إلى تزويدها بمزيد من الأسلحة وفرض مزيد من العقوبات على موسكو، بينما تخشى حكومات غربية من دخول حلف شمال الأطلسي الناتو إلى الصراع، وذلك ضمن آخر أخبار حرب روسيا أوكرانيا.

وتعلن أوكرانيا عادة أرقام خسائر أقل بكثير مما تعلنه موسكو منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، كما تبالغ كييف بدورها في إعلان خسائر روسيا منها على سبيل المثال أنها تمكنت من قتل أكثر من 11 ألف جندي روسي.

آخر أخبار حرب روسيا أوكرانيا: «الدفاع» الروسية تؤكد تفوقها

وضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، قال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إنَّ القوات الروسية نجحت في إخراج 3920 منشأة عسكرية أوكرانية من الخدمة منذ أن بدأت عمليتها العسكرية في 24 فبراير الماضي، لافتا إلى أنَّه خلال الليلة الماضية أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرات مسيرة أوكرانية.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنَّه تم إصابة 187 هدفا عسكريا أوكرانيا، موضحا أنها تشمل مقران للتحكم، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، ومحطة رادار وراجمتان للصواريخ، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم، إلى جانب 31 موقعا لتمركز المعدات العسكرية، وتدمير 143 طائرة مسيرة، و1267 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، وغيرها من الأرقام.

كييف تدعو لمزيد من العقوبات على موسكو

بدوره دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الغرب، اليوم، إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة وفرض المزيد من العقوبات على روسيا للمساعدة في منع دخول دول أخرى إلى صراع أوسع، بحسب ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية، في سياق آخر أخبار حرب روسيا أوكرانيا.

وحثت أوكرانيا حلفاءها مرارًا وتكرارًا على بذل المزيد من الجهد لمساعدتها على مقاومة العملية العسكرية الروسية، فيما تخشى بعض الحكومات الغربية أن يؤدي ذلك إلى دفع دول أخرى، بما في ذلك الدول الأعضاء في حلف الناتو، إلى الحرب، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «رويترز».