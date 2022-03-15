التعليم العالي تحذر الطلاب من مكاتب سماسرة الجامعات الخارجية والكيانات الوهمية

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد والتنسيق، الطلاب بمختلف الفئات من مراحل الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات من سماسرة الكيانات التعليمية الوهمية وسماسرة الجامعات الخارجية غير المعتمدة أو معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكداً أن جميع المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متاحة على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات.

«التعليم العالي»: تأكدوا بأنفسكم من الوزارة والأعلى للجامعات

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة لها دور فعال في مواجهة تلك الكيانات التعليمية الوهمية ومروجيها من السماسرة بمختلف أنحاء الجمهورية، منوهاً بأنه منذ إنشائها حتى الآن نجحت اللجنة في ضبط ومداهمة أكثر من 260 كيانا تعليميا وهميا غير مرخص، لافتا إلى أن الإحالة للنيابة العامة وغلق وتشميع المنشأة عقوبة الكيان وأصحابه، لافتا إلى أنه يجب على الطلاب التواصل دوماً مع الوزارة للتأكد من المؤسسة التعليمية قبل الالتحاق بها.

التعليم العالي: بدء تجهيزات مكتب التنسيق

وفي السياق ذاته، أكد رئيس قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه جرى الاستعداد لتنسيق الجامعات الحكومية بدءاً من شهر يناير الماضي من خلال الاستعدادات اللوجستية وتجهيز مكتب التنسيق وفروعه بالمحافظات، وكذلك التأكيد على ضرورة تدريب الكوادر المختلفة من العاملين وتأهيلهم على كيفية التعامل مع مكتب التنسيق والإجابة على استفسارات الطلاب دون أي مشكلات وتذليل كافة العقبات تجاههم.