«التعليم العالي» عن امتحانات العائدين من أوكرانيا: نتغاضى عن مجموع الثانوية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الراغبين في التحويل لجامعات أهلية وخاصة طبقاً لقرارات الأسبوع الماضي بلغ 2500 طالب؛ وفقاً للاستمارة الموحدة التي جرى تدشينها عبر وزارتي الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتعليم العالي.

مقر وزارة الهجرة لاستقبال أوراق الطلاب

وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «بداية من الإثنين، بعد غد، سيتم تقديم الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة في العنوان المخصص 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر، وهو المقر الذي خصصته وزارة الهجرة لاستقبال الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية».

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «بعد ذلك سيتم تصنيف كل الأوراق والبيانات المتاحة للطلاب على الكليات المختلفة»، مشيرًا إلى أنّ تخصصات الطب البشري والأسنان والهندسة والصيدلة سيجرى لهم اختبارا عبر اختبار مركزي تنظمه جامعتا عين شمس والقاهرة أما بقية التخصصات فلا تحتاج إلى الاختبار وسيتم إلحاقها مباشرة بالجامعات التي يرغب فيها الطلاب وهي التي ستجري امتحانات للطالب.

تحديد مستوى الطالب الحقيقي

وأوضح: «خلال مدة الـ14 يوما المخصصة لتقديم الأوراق يقدم الطالب كل الأوراق الثبوتية عبر كارنيه الجامعة وجواز السفر وأي بيانات تفيد بتخصصه بالإضافة لمدة 3 أشهر ممتدة لاستكمال بقية الأوراق المتاحة»، لافتًا إلى أن اختبار تحديد المستوى هدفه تحديد مستوى الطالب الحقيقي عبر لجان منعقدة برئاسة أساتذة من قصر العيني بالنسبة للطب البشري والأسنان والهندسة بواسطة أساتذة في جامعة عين شمس، وفور الانتهاء سيتم وضع الجداول والإعلان عن النتائج وإعطائهم عبر الإعلام وعبر وسائل الوزارة ووسائل التواصل المباشرة مع الطلاب.

وأوضح: «هناك تغاضي عن مجموع الثانوية العامة تمامًا، لكن هذا لا يمنع من إجراء اختبار تحديد المستوى لتحديد مستواه التعليمي المناسب في الجامعة الأهلية أو الخاصة، وهو اختبار لتحديد المستوى أو الفرقة التي يلتحق بها وليس لرفض الطالب».

ولفت، إلى أن اختبار تحديد المستوى يهدف إلى تحديد المرحلة الدراسية المناسبة كبديل عن المقاصة العلمية، مفسرًا ذلك بأنّ «الطلاب معندهمش توصيف علمي للمواد التي درسوها».