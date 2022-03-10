«التعليم العالي»: 3220 طالبا عادوا من أوكرانيا.. وندرس موقفهم وتخصصاتهم

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا وصل عددهم 3220 طالبًا، لافتًا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة موقفهم وتخصصاتهم، وأغلبيتهم كانوا من دارسي الطب والأسنان والهندسة.

تجميع بيانات الطلاب

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن القرارت خصت الطلاب الذين يريدون التحويل للكليات الخاصة والأهلية فقط لحفظ حقوقهم في التعليم، وسط تعاون مع وزارة الهجرة والسفارة المصرية في أوكرانيا لجمع البيانات الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن هناك شروط لدخولهم الكلية الخاصة، وهي الحصول على الثانوية العامة في التخصص العلمي ليكون قادرًا على دخول كلية الطب في مصر، وكذلك أن يكون الطالب حاصلًا على إقامة في أوكرانيا في الفترة ما قبل 24 فبراير، بجانب إجراء اختبارات في كليات الطب والصيدلة في جامعات عين شمس والقاهرة، وبعدها سيكون أمام الطالب فرصة 3 أشهر لاستكمال أوراقهم للتقدم للجامعات.

الطالب يمكنه التقديم عبر هذه الطريقة

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قبول الطلاب بدرجات مختلفة عن الدرجات المعتمدة في مصر جاء لظروف استثنائية تمر بها أوكرانيا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، مبينًا أن أي طالب يمكنه الدخول عبر بوابة الوزارة لمعرفة الكليات الخالية التي يمكنها الدخول إليها، وكذلك مواقع الكليات الخاصة، مؤكدًا أن الأماكن متاحة لاستيعاب كل الأعداد العائدة الراغبة في التحويل لكن بشرط توافر فيهم الشروط التي تم ذكرها، لافتًا إلى أن هناك بيانات عن الطلاب ويجري استكمال باقي البيانات، مؤكدًا أن الطالب يمكنه الالتحاق بأفرع الكليات الأجنبية في مصر دون أي اختبارات.