تغريم مواطن 20 ألف جنيه لـ«سب» رئيسة مدينة قها على «فيسبوك»

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، بتغريم مواطن 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف المهندسة أمل فوزي ،رئيس مدينة قها، عن طريق نشر تدوينات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أورد فيها عبارات تضمنت قذفاً في حقها، وأسند إليها ارتكاب جريمتي الرشوة واستغلال النفوذ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجي نصر هلال، وخالد علي إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات

تفاصيل جريمة السب والقذف

تضمن أمر الإحالة أن المشكو في حقه «عماد ح. ش.» ارتكب جريمة قذف في حق موظفة عمومية، رئيس مدينة قها، بنشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان «عيب عليكي»، تضمنت طعناً في أعمالها الوظيفية بسوء نية، ناسباً إليها أموراً لو صدقت لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونياً واحتقارها عند أهل وطنها، بأن أسند إليها ارتكاب جريمتي الرشوة واستغلال النفوذ، وكان ذلك بسبب آدائها الوظيفة العمومية، على النحو المبين بالتحقيقات.

تحقيقات النيابة في الواقعة

وثبت من التحقيقات التي أجرتها النيابة المختصة على التدوينات والمنشورات، محل الشكوى، تضمنها لعبارات قذف في حق الشاكية، حيث ثبت ببيان الحالة الوظيفية للشاكية، أنها تشغل وظيفة رئيس مدينة قها، وقت النشر، كما تبين أن المتهم قرر استخدام الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والمسجل باسم شركته، وقيامه بنشر التدوينات محل الشكوى.

وكانت أمل فوزي، رئيس مدينة قها، قد تقدمت ببلاغ للجهات المختصة، اتهمت فيها المتهم باستخدام صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، لنشر تدوينات أورد فيها عبارات تضمنت قذفاً وسباً في حقها، وذلك في غضون شهر مارس 2020، وأسند إليها ارتكاب جريمتي الرشوة واستغلال النفوذ، وبإحالة المتهم لمحكمة جنايات بنها، قضت بتغريمه 20 ألف جنيه.