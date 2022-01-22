عودة الحركة على «زراعي إسكندرية» بعد تصادم واحتراق سيارة في قها

عادت الحركة المرورية للطريق الزراعي السريع «مصر - إسكندرية»، باتجاه بنها، عند مدينة قها بمحافظة القليوبية، إلى طبيعتها، بعد حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل «جامبو»، مما أسفر عن احتراق السيارة الأولى بالكامل، دون خسائر في الأرواح.

بلاغ وقوع حادث تصادم بقها

تلقى اللواء اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من قسم قها، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، باتجاه بنها، بدائرة قسم قها.

الحادث دون خسائر بشرية

انتقل المقدم حسام الحسيني، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكي قيادة «ج. أ.»، من مدينة بنها، مع سيارة ربع نقل «جامبو»، قيادة «م. م.»، مما أسفر عن احتراق السيارة الملاكي، دون وقوع خسائر بشرية، وتم رفع أثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، حيث أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب المهندس الفني لمعاينة مكان الحادث وتحديد أسبابه وملابساته.

المؤبد لمتهم بخطف وهتك عرض طفل بشبرا الخيمة

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد عن واقعة خطف طفل وهتك عرضه بالإكراه، وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن واقعة إحرازه جوهر «الحشيش» المخدر، والسجن لمدة سنة وتغريمه خمسة آلاف جنيه عن واقعة إحرازه السلاح الناري بدون ترخيص.

وأدانت المحكمة المتهم بتهمة خطف طفل يبلغ من العمر 14 سنة بالإكراه، بأن استوقفه مشهراً سلاح أبيض «سكين» في وجهه، واقتاده عنوة إلى مسكنه، مهدداً إياه بإلحاق أذى بدني به، وقام على إثر ذلك بهتك عرض المجني عليه بالقوة، مهدداً إياه بالإيذاء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت المحكمة أنه كان ذلك حال تعاطيه جوهر «الحشيش» المخدر، وإجباره المجني عليه بطريق الإكراه إلى تعاطي الحشيش، وإحرازه سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأكدت تحريات فرع البحث الجنائي بالقليوبية صحة الواقعة.