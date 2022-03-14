الكرملين: العملية العسكرية في أوكرانيا مخطط لها لتجنب المدنيين

أعلن الكرملين أنّ العملية العسكرية في أوكرانيا مخطط لها بحيث يجرى تجنب الإصابات بين المدنيين، جاء ذلك عقب أنباء مؤكدة عن سقوط ضحايا مدنيين أوكرانيين، جرّاء قصف استهدف مبانى سكنية ومستشفيات أوكرانية في مدينة ماريوبول، وذلك وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

تحذير من أزمة للأمن الغذائي العالمي

قال صندوق النقد الدولي، إنّ حرب أوكرانيا قد تشكل خطرا على الأمن الغذائي العالمي، وفقا للأزمات الدولية المتصاعدة، على خلفية الحملة العسكرية الروسية التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن شنها فجر الرابع والعشرين من فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا، بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا عسكريا ونزع سلاحها.