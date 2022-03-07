الرئيس الروسي: نتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بأوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ الجيش الروسي يتخذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ حياة المدنيين.

تعديل الدستور الأوكراني

وأفاد الكرملين، أنّه لا بد أن تعدل أوكرانيا الدستور وتنبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

وأعلن الكرملين أنّ موسكو أبلغت أوكرانيا بأنها يمكن أن توقف العمليات إذا استجابت كييف للشروط الروسية.

406 قتلى من المدنيين حصيلة العملية العسكرية على أوكرانيا حتى الآن

ومن جهتها، أعلنت الأمم المتحدة، سقوط 406 قتلى من المدنيين في أوكرانيا خلال العمليات العسكرية الروسية التي بدأت أواخر فبراير الماضي بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.