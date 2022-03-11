بدء اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي ونظيره البيلاروسي في موسكو

انطلق اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة الروسية موسكو، منذ قليل، وفقاً لما نشرته وكالة «سبوتنيك»، الروسية في خبر عاجل.

وكانت وسائل إعلام روسية، أعلنت في وقت سابق، أن الرئيسين سيلتقيان لمناقشة عدد من القضايا المشتركة على رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن العقوبات الدولية المفروضة على الدولتين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وشنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن تلك العملية لحماية أمنها القومي.