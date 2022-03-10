الرئيس الروسي: أزمة الطاقة العالمية يتحمل مسؤوليتها الغرب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن أسعار وأزمة الطاقة في الغرب آخذة في الازدياد بسبب سوء تقدير قادتهم للمواقف، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن روسيا تفي بجميع التزاماتها لتزويد أوروبا ومناطق أخرى من العالم بموارد الطاقة، وأن الدول الغربية التي فرضت العقوبات على روسيا تتحمل وحدها مسؤولية ارتفاع أسعار النفط والغاز وأزمة الطاقة الناشئة عن ذلك.

الرئيس الروسي: أزمة الطاقة سببها دول أوروبا

وفيما يتعلق بسير العمل في خط نقل الغاز إلى أوروبا، أكد الرئيس الروسي، خلال اجتماعي للحكومة الروسية، أن الخط يعمل بكامل طاقته، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عربية.

وأضاف الرئيس الروسي في اجتماع مع أعضاء الحكومة، أنه بالنسبة لتلك الدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه بلدنا واقتصادنا، فنحن ندرك جيدا أنها تدعو مواطنيها إلى شد أحزمتهم وارتداء ملابس أكثر دفئا، وبشكل عام، العقوبات التي يفرضونها علينا سبب تدهور وضعهم.

الرئيس الروسي: لسنا السبب وراء أزمة الطاقة في العالم

وأشار بوتين إلى أن بلاده ليست السبب وراء أزمة الطاقة الحالية، قائلا: «كل هذا يبدو غريبا للغاية، خاصة أننا نفي بجميع التزاماتنا في مجال إمدادات الطاقة.. لا يرتبط ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في الولايات المتحدة بفرض حظر على واردات النفط من روسيا، فهم يخدعون مواطنيهم».

وانتقد الرئيس الروسي قرار نظيره الأمريكي جو بايدن وقف واردات النفط الروسية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تطرق اليوم أبواب دول تقع في قائمة عقوباتها طلبا للنفط، متسائلا عن السبب الذي دعا الولايات المتحدة لفرض عقوبات على هذه الدول في السابق، في الوقت الذي تسعى فيه لشراء نفطها الآن.

وقلل الرئيس الروسي من الحظر الأميركي على نفط بلاده، قائلا إن النفط المُصدر من روسيا إلى الولايات المتحدة لا يزيد على 2%.