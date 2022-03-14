مقتل وإصابة 18 مدنيا بقصف جوي على برج تليفزيوني في أوكرانيا

قال حاكم منطقة ريفني الأوكرانية إنّ 9 مدنيين لقوا مصرعهم على الأقل، وجرح 9 آخرون، نتيجة قصف جوي على برج تليفزيوني، وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

وكان عدد من المدنيين الأوكرانيين والروس، لقوا مصرعهم في قصف متبادل للقوات الروسية والأوكرانية في إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، بالإضافة إلى مناطق متفرقة بالقرب من العاصمة كييف.

روسيا تنفي استهداف المدنيين: يجري تجنبهم

وأعلن الكرملين أنّ العملية العسكرية في أوكرانيا مخطط لها بحيث يجرى تجنب الإصابات بين المدنيين، جاء ذلك عقب أنباء مؤكدة عن سقوط ضحايا مدنيين أوكرانيين، جرّاء قصف استهدف مبانى سكنية ومستشفيات أوكرانية في مدينة ماريوبول، وذلك وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».