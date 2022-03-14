اقتحام قصر رجل أعمال روسي في بريطانيا نتيجة للحرب في أوكرانيا «صور»

ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن مجموعة من 5 أشخاص احتلوا قصرًا يملكه الملياردير الروسي أوليج ديريباسكا في وسط لندن، كتعبير عن الدعم لأوكرانيا التي تنفذ ضدها روسيا عملية عسكرية منذ 24 فبراير الماضي، حيث عبرت هذه المجموعات عن مخاوفها أيضًا من الحرب الروسية على المملكة المتحدة.

ويخضع الملياردير الروسي أوليج ديريباسكا لعقوبات فرضتها الحكومة البريطانية مؤخرًا على عدد من رجال الأعمال الروس، كعقاب على تحرك موسكو عسكريًَا وهجومها على كييف، رغم أن ديريباسكا كان يدعو لإحلال السلام في أوكرانيا.

المحتلون يخططون لفتح القصر أمام اللاجئين الأوكرانيين

ويقول المحتلون الخمسة في المبنى الواقع في ساحة بلجريف واثنان منهم من أوروبا الشرقية إنهم يشعرون أن بلادهم مهددة أيضًا من فلاديمير بوتين، وتتمثل خطتهم في فتح القصر، الذي يقولون إنه يحتوي على عدد كبير جدًا من الغرف، بما في ذلك سينما وقبو النبيذ، أمام الأوكرانيين الفارين من الحرب، إلى جانب اللاجئين الآخرين الذين يحتاجون إلى مأوى.

رسالة المجموعة: أنتم تحتلون أوكرانيا ونحن نحتلكم

ووجه محتلو القصر رسالة إلى الحكومة الروسية قالوا فيها: «أنتم تحتلون أوكرانيا ، نحن نحتلكم»، كما صعدوا داخله ورفعوا علم أوكرانيا وكتبوا أنهم حرروا هذا القصر.

وذكرت الصحيفة أنه تواجدت الشرطة وتحاول الدخول إلى المبنى الحجري ذى اللون الكريمي مع باب أمامي أسود وأعمدة عند المدخل، وشوهد الضباط في وقت لاحق وهم يحاولون اختراق الباب الأمامي ودخول المبنى لإخراج من احتلوه.

رجل الأعمال الروسي يخضع لعقوبات بسبب حرب أوكرانيا

وأُطلق على هذا الجزء من لندن لقب «حي الأوليجارشية»، لأن العديد من الأثرياء الروس قد اشتروا عقارات هنا، على مرمى حجر من قصر باكنجهام.

«ديريباسكا» هو قطب الألومنيوم، ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحقيق السلام مع أوكرانيا بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية، وكان من بين سبعة رجال أعمال روس خضعوا لعقوبات الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي.