إسرائيل: انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في البلاد

نقلت وسائل إعلام لبنانية عن الإعلام الإسرائيلي، أنّ جميع مواقع الوزارات الحكومية في «إسرائيل» انهارت، وفقاً لنبأ عاجل ورد قبل قليل.

الهجوم على قواعد إسرائيلية في أربيل

كان الحرس الثوري الإيراني قد تبنى في وقت سابق الهجمات الصاروخية على «مركز استراتيجي» إسرائيلي في أربيل عاصمة كردستان العراق، كما توعّد الحرس الثوري الإيراني إسرائيل برد «حاسم ومدمر»، على أي هجمات قد تحدث في المستقبل.

وتزامنت تلك التصريحات بعد مرور ساعات على إعلان سلطات إقليم كردستان العراق، سقوط صواريخ باليستية أطلقت من خارج حدود البلاد في محيط أربيل والقنصلية الأمريكية فيها، من جهته أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، أنّه استهدف قواعد سرية إسرائيلية، ودمرها دون تسجيل أيّ إصابات جرّاء الهجمات.