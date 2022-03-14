إسرائيل تمنع دخول اللاجئين الأوكرانيين غير اليهود.. و«كييف» تقاضيها

يبدو أن حكومة نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرئيلي تتبع النهج ذاته الذي توارثته تلك الحكومات على مدار السنوات الماضية، حيث يدعون إلى السامية ويرفضون العنصرية، إلا أنهم يتخذون تلك العنصرية دستور يحيون عليه ، وهذا ما تثبته مواقفهم الدائمة وقراراتهم تجاه كل من كان خارج ذلك الإطار الذي خلقوه لأنفسهم.

وزيرة الداخلية ترفض دخول اللاجئين الأوكرانيين غير اليهود

تبدأ الأزمة تلك المرة مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد التي أعلنت رفضها التام لدخول أي لاجيء غير يهودي إلى دولتها، قائلة: «لا يمكننا فتح الباب للجميع، هذا لن يحدث في مناوبتي، يجب القيام بذلك بشكل محدود»، وفقاً لصحيفة «هارتس» الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة أضافت شاكيد خلال مؤتمر صحفي بمطار بن جورون، أنه لا يمكن أن تسمح للاجئين غير اليهود بتغير ما أسمته القومية اليهوية، مشيرة إلى أنها ستركز جهودها على استيعاب يهود أوكرانيا فقط أو من لديهم أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية في بلادها.

السفير الأوكراني يقاضي شاكيد أمام المحكمة العليا

تصريحات شاكيد قوبلت باعتراضات محلية ودولية وأوكرانية كثيرة، حيث ندد السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفجين كورنيتشوك بتلك العنصرية التي تتبعها وزيرة الداخلية في قرارتها تجاه اللاجئين، مقرراً تقديم التماساً إلى المحكمة العيا ضدها.

وأعلن المحامي الخاص بالسفير تومر ورشا، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أنَّ السفير قدم بالفعل مساء الأحد، الالتماس إلى المحكمة، مشيراً إلى أن تصريحات الوزيرة لا تمثل أراء الشعب ككل وأنه من الوجب احترام الظروف القاسية التي يمر بها اللاجئين الأوكرانيين وعدم منعهم من دخول البلاد.

وبحسب إحصائيات سلطة الحدود والسكان الإسرائيلية، فقد وصل 7179 لاجئًا أوكرانيا إلى إسرائيل خلال الأيام السابقة، إلا أن الحكومة هناك منعت دخول221 شخصاً، بذريعة أنهم غير يهود، وسيؤثرون على الطبيعة اليهودية لمواطنيهم، وهو ما استنكره حزب العمل الشريك بالحكومة، منتقداً تصرفات وزيرة الداخلية واتباعها لسياسة التفرقة بين اللاجئين، مطالباً الحكومة بضرورة تحديد السياسة الخاصة باللاجئين.

المحكمة العليا تقبل دعوى السفير الأوكراني

ويبدو أن محاولات حكومة بينيت باءت جميعها بالفشل وكان عليها أن تحفظ ماء وجهها أمام الغرب والعالم، فأكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أن بلاده ستسمح بالدخول لمزيد من اللاجئين من غير اليهود، وأن هناك 9 ملايين يهودي لن يؤثر على هويتهم بضعة الآلاف من اللاجئين.

وبدورها أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، عن قبولها الالتماس المُقدم من السفير الأوكراني ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية، وستحدد جلسة الاستماع في خلال أسبوع، مشيرة إلى أنها رفضت طلب الحكومة التي حاولت إلغاء القضية وعرقلتها، وفقاً لما نشرته صحيفة «هارتس».