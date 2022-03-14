استشاري حالات حرجة: فيروس نورو يؤثر على كبار السن أكثر من الآخرين

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة ببريطانيا، إن «نورو فيروس» يسبب أعراضًا في الجهاز الهضمي، منها قيء وإسهال للأشخاص، كما أنه موجود منذ سنين طويلة، وينتشر في فصل الشتاء، مبينًا أن وجود إغلاق في بريطانيا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منع انتشار الفيروسات، ولكن بعد إلغاء الإغلاق ظهر الفيروس مرة أخرى.

المرض يصيب كبار السن بصورة أكبر

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الاثنين، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الفيروس يؤدي للوفاة إذا لم يتم علاج الشخص وتعويض السوائل المفقودة منه، مبينًا أن المرض يصيب كبار السن، لأن قدرتهم على مواجهة الجفاف ضعيفة.

التعايش مع الفيروس

وأوضح استشاري طب الحالات الحرجة ببريطانيا، أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تم رفعها بالكامل في بريطانيا، ولا يوجد قيود على حركة المواطنين المصابين بكورونا، وأصبح هناك تعايش مع الفيروس، مبينًا أن الجميع يعرف أن الفيروس سيتعايش مع المواطنين وهذا الاتجاه الموجود في البلد.

ظهور فيروس كورونا

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان الصينية في نهاية 2019، وعمدت الدول إلى الإغلاق، ولكن لجأت عدد من الدول الأوروبية، لرفع الإغلاق من أجل مواصلة العمل بعد تأثر الاقتصاد بالفيروس والأزمة الأوكرانية الروسية مؤخرًا.