الكويت تعلن عودة موائد رمضان 2022 بعد توقف لنحو عامين بسبب كورونا

أعلنت دولة الكويت عودة إقامة موائد الرحمن 2022 مرّة أخرى، بعد توقفها لنحو عامين، إثر فيروس كورونا، الذي عطل مظاهر عديدة للاحتفال بالشهر الكريم، لتعلن الكويت السماح لموائد الرحمن 2022 باستقبال الصائمين، وتقديم وجبات الإفطار لهم، وفقا لبيان أصدرته وزارة الصحة الكويتية، وهي خطوة تأتي أسوة بما أعلنته المملكة الأردنية الهاشمية قبل يومين.

الكويت تعلن عودة موائد الرحمن 2022 خلال شهر رمضان

وبجانب قرار الكويت بعودة موائد الرحمن 2022، قررت أيضا عودة حملات إفطار الصائم خلال شهر رمضان المقبل، وكانت وزارة الصحة الكويتية قد قالت في بيان صحفي، إنّها تعلن مباركتها لعودة شهر رمضان بكافة مظاهر الاحتفال به وبكامل حلته وأنشطته هذا العام.

تحسن الوضع الوبائي في الكويت

ومن جهتها قالت الدكتورة بثينة المضف، وكيلة وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة، إنّ الكويت اتخذت خطوة عودة موائد الرحمن 2022، تزامناً مع تجاوز الموجة الأخيرة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى استمرار تحسن مؤشرات الوضع الوبائي داخل الكويت وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة الكويتية.

مؤشرات مبشرة للوضع الوبائي في الكويت

وكانت فرق الصحة الوقائية في الكويت قد أكّدت مواصلة جهودها لتقصي الوضع الوبائي في البلاد للحفاظ على انحسار تسجيل أعداد المصابين بفيروس كورونا، ولفتت إلى أنّ المؤشرات الحالية تعطي طمأنينة بالسماح بعودة أنشطة شهر رمضان المبارك بكامل حلته، بما فيها الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم داخل البلاد.

تراجع الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ

وخلال الأسابيع الستة الماضية، تراجعت الإصابات اليومية المسجلة في البلاد بشكل واضح، إذ كانت وزارة الصحة الكويتية تسجل 6000 حالة يوميا، لينخفض إلى نحو 250 حالة في الأيام الأخيرة، ووصل إجمالي الإصابات المسجلة في الكويت منذ بدء الجائحة إلى 625461، بينما بلغ عدد الوفيات 2550 حالة أي 0.41% من مجمل الإصابات، وكانت الكويت قد تمكنت من تطعيم 83.65% من الكويتيين بجرعتي اللقاح، الأمر الذي ساهم في احتواء الإصابات بالفيروس.