محمد شردي: مصر والسعودية «ضهر» العالم العربي

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار معرض الدفاع الدولي المقام في المملكة العربية السعودية، وهو مبهر للغاية، وتفقد أجنحة المعرض بحضور 800 عارض، ويشمل أسلحة في الجوانب البرية والبحرية والمقذوفات، مبينا أن مصر عرضت به جزءا من ترسانتها البحرية المتطورة التي تعمل على حماية الأمن القومي.

معرض الصناعات العسكرية

وأضاف «شردي»، خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول رئيس يزور المعرض، مبينا أن المعرض مقام في قلب السعودية، وشاركت به المؤسسات القوية العسكرية لعرض أفضل ما لديها من أسلحة، مشيرا إلى أن التصنيع العسكري في مصر وصل إلى درجة كبيرة من الحرفية والاحتراف.

مشاورات سعودية مصرية

وأوضح أن زيارة السيسي للسعودية تأتي للتشاور بين مصر والسعودية في ظل الأزمات الحادثة في العالم؛ ومنها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والحرب بين روسيا وأكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشددا على أن السعودية ومصر «ضهر» الوطن العربي، وأكد السيسي أن أمن دول الخليج جزء من الأمن القومي المصري، مؤكدا أن هناك أكثر من 100 اتفاق بين القاهرة والرياض.