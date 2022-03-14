السيسي يستجيب للطفل مجدي المصاب بورم في المخ.. ويتكفل بعلاجه

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحالة الطفل مجدي المصاب بورم في المخ وفقدان للبصر والتكفل بعلاجه، بعدما فقد البصر وشلت قدماه وأصبح يعيش على كرسي متحرك وتركته والدته لجدته تتولى تربيته وعلاجه.

وأوضحت «مصطفى»، خلال برنامجها «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس استجاب لحالة الطفل مجدي بالرغم من انشغاله بالشأن الداخلي وقضايا الوطن، ووجه بعلاجه فور علمه بحالته من خلال عرضها بالبرنامج، موجهة الشكر للرئيس السيسي على استجابته السريعة، وتمنت للطفل مجدي سرعة الشفاء.

وقالت جدة الطفل وليد، إن حفيدها بدأ يعاني من ارتفاع الحرارة، ما نتج عنه التهابات في جسده، ولكن تعددت تشخيصات الأطباء إلى أن فقد الطفل بصره دون أن يعلموا أن السبب ورم في المخ، ومع الوقت اشتبهوا في إصابته بجلطة لعدم قدرته على الحركة، لافتة إلى أن الأطباء بعد تدهور حالته أكدوا أن كثرة تعاطية للمضادات الحيوية كان السبب وراء تدهور الحالة.

وأكد والد الطفل وليد، سائق توك توك، ويتولى الإنفاق على نجله بكل ما لديه من مال، أنه يصطحب نجله ويرعاه بعدما تركته والدته وتخلت عنه بسبب مرضه، ويعيشون في بيت بسيط، وبحاجة لطبيب يتولى حالته حتى يعود إليه بصره ويتمكن من الحركة مجددا.