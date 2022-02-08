حارس عقار يعول 3 أبناء من ذوي الإعاقة: استجابة الرئيس السيسي رزق لنا

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستغاثة حارس عقار، يعول ثلاثة أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه بتقديم العلاج لهم في مستشفى معهد ناصر وتوفير الرعاية الطبية التي يحتاجونها.

وقال رمضان عبدالرازق، حارس عقار الذى استغاث بالرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج 3 من أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه توجه اليوم لمستشفى معهد ناصر بصحبة أولاده في سيارات إسعاف مخصصة لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية للوقوف على حالتهم الصحية وتحديد الإجراءات المطلوبة.

وأوضح «رمضان» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة، مساء الثلاثاء، أن أولاده يتابعون الرئيس السيسي على وسائل الإعلام وكانوا يشاهدون اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة، ما دفعهم لرفع استغاثتهم للرئيس، متابعًا: «ولادي كانوا بيحلموا إنهم يقابلوا الرئيس وقت زيارته لحي الأسمرات بالقرب من محل سكنهم في المقطم، واقترحوا إننا نعمل استغاثة وفعلًا تم الرد علينا بعد يوم من تقديمها».

«الصحة» تستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة في معهد ناصر

وأشار «رمضان» إلى تلقيه اتصالًا هاتفيًا من وزارة الصحة بناء على استجابة فورية من رئاسة الجمهورية، موضحًا أن أعمار أولاده من 12سنة إلى 22 سنة، ولديهم أمل بالاهتمام بهم وعلاجهم، معقبًا: «ربنا رزقنا باستجابة الرئيس السيسي، واستقبلونا في معهد ناصر وقاموا بالمطلوب وأكتر، وزارتنا وكيلة وزارة الصحة في المقطم لتلبية مطالب أولادي»، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على استجابته الفورية ورعايته لذوي الاحتياجات الخاصة.