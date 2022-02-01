بعد استجابة الرئيس له.. «قدري»: «مش مصدق لحد دلوقتي ومستني التقرير الطبي»

كشف قدري عبد الله، المواطن الذي استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشداته، ووجّه بعلاجه في لفتة إنسانية جديدة، آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدا أنه نقل للمستشفى أمس، وأجريت له الفحوصات اللازمة.

قدري يكشف تطورات حالته الصحية

وقال «عبد الله»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان: «كله تمام واتعمل معايا أحلى واجب من الدكاترة وجميع العاملين في المستشفى».

وعن برنامجه العلاجي، قال: «لسه معرفش، بس هما عملولي أشعة وتحاليل، ومستني بكرة هعمل تحاليل تانية، والتقرير الطبي هيحدد».

رد فعل قدري بعد استجابة الرئيس السيسي لمناشدته

وعن رد فعله بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدته، قال: «والله مكنتش متوقع، ومش مصدق لحد دلوقتي»، موضحا أنه قرر اصطحاب أخيه معه خلال رحلة علاجه.

واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة المواطن قدري عبد الله، البالغ من العمر 40 عاما، من قرية كوبري البستان التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، الذي تعرض لحادث عام 2012 خلال عمله سائقا، ما تسبب في حدوث كسور بمناطق متفرقة من جسده أفقدته القدرة على الحركة، ووجّه الرئيس جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم تجاه الحالة.

وجرى على الفور التنسيق مع وزارة الصحة التي دفعت بسيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالة إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات اللازمة وتوفير الرعاية الطبية المناسبة، فيما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع محافظة البحيرة بدراسة حالة الأسرة على الطبيعة لتوفير الدعم اللازم لها، وصرف الإعانات الاجتماعية اللازمة.

واستقبل «قدري» وأسرته، استجابة الرئيس السيسي لمناشدته، بسعادة غامرة وفرحة شديدة.