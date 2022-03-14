تنبيه عاجل من «الأرصاد» بشأن طقس الخميس.. وتحذير من السحب الممطرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنّ البلاد ستشهد تحسنا تدريجيا وطفيفا في حالة الطقس، حيث ترتفع درجات الحرارة بين 3 لـ4 درجات على بعض محافظات ومدن الجمهورية، وهو بداية التحسن الذي سيستمر معنا حتى مطلع الأسبوع المقبل.

اعتدال حركة الرياح

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد الجوية، أنّ المنخفض البارد الذي يؤثر على مصر حاليا، والقادم من جنوب شرق أوروبا في طبقات الجو العليا، سينتهي تأثيره تدريجيا بداية من الخميس المقبل، حيث سيبدأ التحسن في درجات الحرارة بشكل تدريجي، خاصة مع اعتدال حركة الرياح، التي كانت تزيد الإحساس ببرودة الطقس طوال الأسبوع.

واضافت غانم لـ«الوطن»، أنّه من اليوم وحتى الأربعاء، سنظل نعاني من انخفاض درجات الحرارة، إذ يكون الطقس بارد نهارا على محافظات شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يصبح قارص البرودة خلال ساعات الليل، كما أنّ درجات الحرارة العظمى تقل بنحو 10 درجات خلال ساعات الليل، وتصل على القاهرة إلى 8 درجات، وتتراوح بين 5 لـ8 درجات على محافظات شمال الصعيد.

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد الجوية، أنّ نشاط الرياح يزيد برودة الطقس، حيث تصل سرعات الرياح إلى 40 كم فى الساعة، مع استمرار تكاثر السحب المصحوبة بالأمطار التي تتراوح شدّتها بين متوسطة وخفيفة، على شمال البلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وصولا إلى شمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 16 09

الإسكندرية 15 10

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 15 09

بلطيم 16 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

سيوة 18 07

بورسعيد 15 09

دمياط 15 10

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 19 11

نخل 16 08

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 13 03

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 18 06

أسيوط 17 05

سوهاج 20 10

قنا 22 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 23 13

أبو رماد 23 14

حلايب 25 14

رأس حدربة 23-15