الأرصاد تحذر من استمرار تراجع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجات الحرارة، حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن الطقس بارد خلال ساعات النهار، على شمال البلاد ومحافظات شمال الصعيد، دافئ على محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صدر عنها، قبل قليل، إنه مع بداية ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء مدن الجمهورية، يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مؤكدة أنّ درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 5 و10 درجات على جميع الأنحاء، في حين تسجل القاهرة الكبرى، والوجه البحري خلال ساعات النهار 16 درجة مئوية، وتسجل السواحل الشمالية الشرقية والغربية 15 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد 17 درجة، في حين تسجل 23 درجة مئوية، جنوب الصعيد .

ولفتت الهيئة إلى نشاط الرياح الشمالية الشرقية على كافة الأنحاء، وهى رياح باردة تُزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، وذلك على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والسواحل الغربية والشرقية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وهى أمطار متفاوتة الشدة، كما تؤكد الصور الأخيرة للأقمار الصناعية.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم كما يلي:

القاهرة العظمى 16 و الصغرى 09

الإسكندرية 15 10

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 15 09

بلطيم 16 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

سيوة 18 07

بورسعيد 15 09

دمياط 15 10

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 19 11

نخل 16 08

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 13 03

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 18 06

أسيوط 17 05

سوهاج 20 10

قنا 22 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 23 13

أبو رماد 23 14

حلايب 25 14

راس حدربة 23-15