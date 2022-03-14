الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس.. وتحذّر من استمرار انخفاض الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تواصل انخفاضها، وتستمر الأجواء الشتوية الباردة على الأنحاء كافة، مشيرةً إلى أنّ الطقس يكون باردا في فترات النهار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار.

انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف: «مع دخول ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويكون الطقس شديد البرودة وقارص في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر».

درجات الصغرى على القاهرة الكبرى تصل إلى 8 درجات مئوية

وتابعت غانم، أنّ درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تصل إلى 8 درجات مئوية، مع نشاط للرياح بسرعات 30 و40 كم في الساعة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، حيث نشعر بقيم تقل عن المعلنة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ اليوم سيشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وكل المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وكلما تقدمنا للداخل تقص فرص الأمطار وستمتد إلى خفيفة في جنوب الوجه البحري.

هذه الأجواء ستستمر حتى يوم الأربعاء المقبل

ولفتت غانم، إلى أنّ هذه الأجواء ستستمر حتى الأربعاء المقبل، وبداية من الخميس ترتفع درجات الحرارة تدريجيا، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، إضافة إلى اعتدال في حركة الرياح، وتكون الأجواء دافئة في فترة النهار.