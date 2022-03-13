تحرير محاضر لمحال تجارية رفعت أسعار السلع والمواد الغذائية في المنيا

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولاته الميدانية المفاجئة على الأسواق، حيث قاد المحافظ حملة تموينية، على عدد من الأسواق والمجمعات الغذائية والمحلات بمدينة المنيا وكذلك المنيا الجديدة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، والقضاء على الاحتكار.

يأتي ذلك، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، وضمن جهود المحافظة، للمتابعة والتنسيق على أرض الواقع لتحرك الأسعار في الأسواق أولًا بأول، بسبب تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، والمهندس خالد نايف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، وعدد من الجهات المعنية.

الإعلان عن الأسعار ووضعها على المنتجات

وخلال جولته، وجه محافظ المنيا بتحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار وارتفاع أسعارهما بشكل مبالغ، حيث شدد المحافظ على الإعلان عن الأسعار ووضعها على المنتجات، كما اطمئن المحافظ خلال جولته على توافر السلع الأساسية بجميع الأسواق والمحلات.

تكثيف الحملات لضبط التجار محتكري السلع الغذائية

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية يتم توزيعها بالقري وتوابعها، بهدف وصول كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بالإضافة لتنظيم العديد من منافذ البيع لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

منظومة إحلال السيارات ربع النقل بميكروباص

كما تفقد المحافظ، اليوم، تشغيل، منظومة إحلال السيارات الربع نقل «بيك أب»، والتي تستخدم في نقل الركاب بسيارات ميكروباص سعة 14 راكبا، وتعمل بنظام الوقود المزدوج «بنزين - غاز طبيعي»، وذلك بموقف سيارات قري شرق النيل.

يأتي ذلك في إطار تطوير وسائل النقل الجماعي بهدف توفير خدمة نقل آمنة وآدمية ومميزة للمواطنين لتحسين مستوى جودة الحياة في قرى ومراكز المحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين، تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري.