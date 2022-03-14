طرح الزيت والسكر والأرز بأقل من السعر الرسمي في «أهلا رمضان»

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن انخفاض أسعار السلع الغذائية والسلع الرمضانية في معرض «أهلا رمضان» 2022، إذا يتواجد أقل الأسعار التي تناسب احتياجات المواطنين، والذي ينطلق غدًا الثلاثاء 15 مارس في بعض المحافظات، ويستمر حتى 24 مارس الجاري في القاهرة بمقر أرض المعارض في مدينة نصر.

تخفيضات 25% على الأرز والزيت والسكر

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المعرض يضم المئات من السلع الأساسية التي يتم احتياجها خلال شهر رمضان الكريم، والذي يحل موعده يوم 2 إبريل المقبل، بتخفيضات تصل إلى 25% على جميع السلع الأساسية مثل «الزيت والسكر والأرز».

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السلع الأساسية من الأرز والسكر والزيت ستباع في معرض أهلا رمضان بأسعار مخفضة عن السعر الرسمي والمدعم لها، وذلك تخفيفا على كاهل المواطن وإتاحة السلع أمام بأقل الأسعار، مشيرة إلى أن جميع السلع المدعمة ستكون متاحة في المعرض بأقل من سعرها الرسمي في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان 2022

- ربع كيلو عين جمل قلب بـ 50 جنيهاً.

- ربع كيلو لوز قلب أمريكي بـ 45 جنيهاً.

- ربع كيلو بندق قلب تركي بـ 40 جنيهاً.

- نصف كيلو فول سوداني مقشر بـ 21 جنيهاً.

- يصل ربع كيلو فستق حصي بـ 65 جنيهاً.

- نصف كيلو زبيب إيراني بـ 45 جنيهاً.

- نصف كيلو زبيب مصر الإسراء بـ 32.5 جنيه.

- نصف كيلو زبيب إسبيرو بـ 30 جنيهاً.

- تمر هندي السلام 300 جرام 25 جنيهاً.

- نصف كيلو جوز هند نصف دسم بـ 30 جنيهاً.

- قمر الدين خلود 30 جنيهاً.

- قمر الدين صباح الشام 32 جنيهاً.

- قمر الدين فريش 28 جنيهاً.

- قمر الدين مصري نوران 12 جنيهاً.

أسعار الزيت والسكر والأرز

وأكدت المصادر، أن الأسعار التالية هي الأسعار الرسمية للسلع الأساسية للزيت والسكر والأرز، موضحة أن سعرها في المعرض تكون أقل من السعر الرسمي بنسبة تصل إلى 25%، ويشهد السعر الرسمي كالتالي:

- يصل سعر زجاجة الزيت واحد لتر 25 جنيها.

- يصل سعر كيلو كيس السكر 10 جنيهات ونصف.

- يصل سعر كيلو كيس الأرز 8 جنيهات.

- يصل سعر زجاجة الزيت زنة 800 جرام 21 جنيها.

- سعر كيلو كيس الدقيق نحو 9 جنيهات.

- يصل سعر زجاجة الزيت زنة 900 ملى جرام نحو 23.5 جنيه.

أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان

- يصل سعر طبق لحمة مفرومة زنة 400 جرام 30 جنيها.

- يصل سعر طبق سجق وزن 400 جرام 32 جنيهًا.

- بلغ سعر جوز حمام 50 جنيها.

- بلغ سعر جوز سمان نحو 29 جنيها.

- يصل سعر كيلو اللحم الهندي 56 جنيها.

- وصل سعر كيلو اللحم البرازيلي 85 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الدواجن المجمدة 48 جنيها.

- وصل سعر طبق برجر زنة 400 جرام 30 جنيها.