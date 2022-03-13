تدشين «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»..

أجرت «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، حوار موسع مع شركاء المجتمع المدني في مصر على مدار الفترة الماضية، حول سبل تعزيز الشراكة، وتوحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة، لا سيما في ضوء توسع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتشمل مختلف محافظات الجمهورية.

الشراكة بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني، وإيمانا بأهمية الشراكة بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد انبثق عن هذا الحوار تأسيس «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، وهو التحالف الأول من نوعه في مصر.

الباب مفتوح أمام من يرغب في الانضمام من مؤسسات العمل الأهلي

يضم هذا التحالف الاتحاد العام للجمعيات، وكل الاتحادات الإقليمية والنوعية، وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الداخل على امتداد الوطن، على أن يكون الباب مفتوحا أمام من يرغب في الانضمام من مؤسسات العمل الأهلي، لخدمة الأهداف التنموية للدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

هذه الخطوة المهمة ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الأرض، بإذن الله، عبر التنسيق الفعال وتوزيع الجهود ووضع قاعدة بيانات موحدة يعمل من خلالها «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».